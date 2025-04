Calderano avança no WTT Champions após revanche sobre sul-coreano

? World Table Tennis (@WTTGlobal) April 2, 2025

Na partida de hoje (2), Calderano chegou a abrir 3 games a 1 no primeiro set, mas depois cedeu ao empate em 3 a 3. A partir daí, o brasileiro reagiu, passou novamente a liderar o placar em 8 a 5 e não demorou a fechar a parcial em 11/7. O set seguinte foi mais tranquilo para o brasileiro: ganhou por 11/3. Na terceira parcial, Lim Jonghoon fez 3 a 1 de cara e o que poderia ser uma reação, parou por aí. Calderano virou o placar para 4 a 3 e o sul-coreano pediu tempo. Na sequência, Jonghoon se recuperou, chegou a empatar em 6 a 6, porém o brasileiro inverteu o placar a seu favor em 8 a 6 e, em seguida, levou o terceiro e último set por 11/8.

Na disputa feminina, a paulista Bruna Takahashi (18ª no ranking) enfrentou jogo duro contra a romena Bernadette Szocs, número 13 do mundo, e acabou dando adeus à competição após derrota por 3 sets a 1 (10/12, 7/11, 12/10 e 5/11).

Os torneios WTT Champions distribuem aos campeões (masculino e feminino) 1000 pontos no ranking mundial e 700 para o segundo colocado. A competição é a segunda mais importante do circuito, atrás apenas do Grand Smash.