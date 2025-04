Começa em Brasília seleção para serviço militar feminino voluntário

Durante a fase da seleção, a candidata convocada também é consultada sobre qual é a instituição militar em que deseja prestar o serviço militar inicial, caso exista, no município de sua residência, organização militar da Marinha, do Exército ou da Força Aérea. Além da opção da candidata, serão consideradas as vagas disponíveis e as aptidões de cada jovem para o cargo militar a ser ocupado. O Exército esclareceu que o teste de aptidão física não foi realizado nessa fase.

No fim da manhã, as candidatas já saíram sabendo se seguirão no processo seletivo, que terá outras etapas.

Nas demais cidades, a data de seleção geral de mulheres será definida de acordo com o planejamento de cada posto militar.

Até junho

O período para o alistamento de mulheres e homens, que começou em 1º de janeiro vai até 30 de junho deste ano. A inscrição pode ser feita presencialmente, nas juntas de serviço militar do estado, ou de modo online neste site. Para fazer a inscrição, é preciso acessar a conta da plataforma de serviços digitais do governo federal, o Gov.br, com Cadastro de Pessoa Física (CPF).

O procedimento é gratuito para os cidadãos voluntários, ou seja, não há pagamento de nenhuma taxa para realizar o alistamento.