Defesa de Civil alerta para fortes chuvas em São Paulo

Alerta para chuvas de forte intensidade em diversas regiões do estado paulista foi emitido hoje (2) pela Defesa Civil de São Paulo. Segundo o órgão, a mudança climática deve ocorrer entre amanhã (3) e sábado (5) e atingir principalmente as cidades do litoral norte, da Baixada Santista, do Vale do Paraíba, da região metropolitana de São Paulo, do Vale do Ribeira e também das regiões de Sorocaba, Campinas e Itapeva.

A intensidade deve ser ainda mais alta nas cidades litorâneas e no Vale do Paraíba, com potencial para gerar alagamentos, deslizamentos de terra e outros transtornos, especialmente em áreas de risco.

Por causa desta previsão, a. O gabinete vai começar a funcionar a partir das 14h de amanhã e ficará monitorando a situação do estado em tempo real até o próximo domingo (6), ajudando a coordenar ações preventivas junto aos municípios paulistas.