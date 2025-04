Petrópolis faz ações de prevenção contra temporal na região serrana

A prefeitura de Petrópolis, na região serrana do Rio, realizou nesta quarta-feira (2) reunião com todas as secretarias de governo e órgãos públicos com a finalidade de preparar a cidade para o final de semana próximo. A Defesa Civil prevê a chegada de um temporal com risco de raios e rajadas de vento.

Segundo o prefeito Hingo Hammes disse que a mudança do clima, com a chegada de uma frente fria, aliada a um canal de umidade, pode trazer temporais com riscos de alagamentos, inundações e deslizamentos.