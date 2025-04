Professores do Sesi de São Paulo voltam às aulas

Professores do Sesi no estado de São Paulo, que estavam em greve há dois dias, decidiram em assembleia na noite dessa terça-feira (1º), voltar às aulas e retomar a negociação salarial no Tribunal Regional do Trabalho (TRT). A primeira reunião de negociação mediada pela Tribunal será nesta quarta-feira, às 16 horas.

Apesar de acatar a sugestão da juíza do TRT (Tribunal Regional do Trabalho), Luciana Bezerra de Oliveira, de uma "cláusula de paz" apresentada durante a audiência no final da tarde da terça-feira, eles mantiveram o estado de greve e a mobilização estadual da categoria.