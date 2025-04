Vasco abre vantagem, mas cede empate ao Melgar pela Sul-Americana

A caminhada do Vasco da Gama na Copa Sul-Americana iniciou com gosto agridoce. Nesta quarta-feira (2), o Cruzmaltino esteve duas vezes com dois gols de vantagem no placar, mas acabou empatando em 3 a 3 com o Melgar, do Peru, no Estádio Monumental da Universidad Nacional de San Agustín (Unsa), na cidade peruana de Arequipa, que fica cerca de 2,3 mil metros acima do nível do mar. O duelo foi válido pelo Grupo G.

Com um ponto, o Gigante da Colina volta a campo pelo torneio na próxima terça-feira (8), às 21h30 (horário de Brasília), contra o Academia Puerto Cabello, da Venezuela, em São Januário, no Rio de Janeiro.

