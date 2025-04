Gov.br: validação biométrica de conta ouro dificulta ação de golpistas

Entre os serviços que tratam de dados mais sensíveis e, por isso, precisam de segurança reforçada de nível ouro estão:

consulta de informações fiscais na Receita Federal;

acesso à carteira digital de trânsito;

acesso ao Sistema de Valores a Receber (SVR) do Banco Central;

assinatura Eletrônica gov.br;

Meu INSS;

Meu SUS Digital;

Enem;

Fies;

Carteira de Trabalho Digital

Cadastro

Há duas formas para uma pessoa ter uma conta gov.br: criá-la na internet ou pelo aplicativo gov.br.

O cadastro a partir do download do aplicativo no smartphone ou tablet deve ser feito da seguinte forma: digite o seu CPF e clique em "continuar" para criar ou alterar sua conta; faça o cadastro com o preenchimento do formulário com dados que podem ser validados na Receita Federal ou no INSS. O nível de conta Bronze é concedido imediatamente.

Como aumentar o nível da conta

Para subir do nível bronze para o prata é preciso fazer o reconhecimento facial para conferência da fotografia capturada com a foto registrada na Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Também é possível validar os dados em um dos 14 bancos credenciados pelo gov.br.