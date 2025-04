Rastreamento de câncer de intestino identifica lesões em 231 pacientes

Uma ação de rastreamento de câncer de intestino resultou na identificação de 462 lesões em 231 pacientes (54%), com pelo menos 4 casos de câncer avançado já encaminhados para tratamento. Na mobilização, realizada na Cidade de Goiás (GO), foram oferecidos 8 mil testes fit (exame de sangue oculto nas fezes) com uma taxa de positividade em torno de 8%.

Foram encaminhados para a colonoscopia 563 pacientes, sendo que 423 realizaram o exame.

Considerada a maior ação de rastreamento de câncer de intestino do mundo,, profissionais de enfermagem, servidores da policlínica da cidade de Goiás e da prefeitura da Cidade de Goiás.