Taxação dos EUA pode prejudicar cooperação climática, diz Marina Silva

"Esse rompimento com o multilateralismo, essas visões unilaterais, são muito negativas e prejudicam muito a cooperação e a ação climática conjunta. Isso esgarça as relações, afasta a cooperação, mina as relações de confiança entre os povos. E o nosso papel é o de reforçar a solidariedade, o apoio, a cooperação e a livre iniciativa no mercado", disse a ministra, sem citar nominalmente os Estados Unidos e seu presidente.