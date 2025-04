Fortes chuvas atingem São Paulo e alagam ruas

Trânsito prejudicado

Em Guarulhos, o temporal atingiu pelo menos oito residências, com deslizamento de um talude colocando algumas casas em risco no Jardim Beirute. E em Jacareí um muro desabou sobre dois veículos no bairro Bandeira Branca.

Diadema teve alagado o corredor ABD, importante via da cidade, prejudicando o trânsito das primeiras horas do dia. Em nenhum desses casos houve vítimas.

Ainda segundo a Defesa Civil, o início desta sexta-feira teve chuva de fraca a moderada na faixa leste e também no sul do estado de São Paulo. Na Baixada Santista, houve temporal, mas sem maiores danos.

A Defesa Civil alerta para a possibilidade de novos temporais na região da Baixada Santista, no litoral Norte e no ABC, principalmente entre a tarde e início da noite de hoje. Há risco de transtornos como alagamentos, enxurradas e deslizamento de terra.

A previsão do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), da prefeitura de São Paulo, para hoje e sábado (5) é de chuva intensa e persistente na capital e região metropolitana, com as temperaturas entre 19º C e 20º C.