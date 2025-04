Goalball: seleção bate Montenegro e Alemanha em estreia na Nations Cup

? Comitê Paralímpico Brasileiro (@BraParalimpico) April 4, 2025

A Nations Cup reúne 16 seleções, entre elas estão as medalhistas paralímpicas em Paris - além do Brasil, o Japão (ouro) e a Ucrânia (prata). As equipes estão divididas em quatro chaves: Grupo A (Ucrânia Coreia do Sul, Israel e Dinamarca); Grupo B (Estados Unidos, Suécia, Grã-Bretanha e Espanha); Grupo C (Brasil, Alemanha, Montenegro e Polônia) e Grupo D (Japão, Portugal, Austrália e Finlândia).

Neste sábado ocorrem as últimas partidas da fase de grupos (classificatória) e também os jogos das quartas de final. Já as semifinais e a decisão do título serão no domingo (6).

A seleção Alex "Labrador", Denis, Emerson, Leomon Moreno, Mizael e Sharlley.