Previsão de chuva forte leva Rio a montar plano de prevenção

Prontidão

A Secretaria de Conservação terá, aproximadamente, 100 trabalhadores de prontidão para atender emergências. Serão 50 caminhões, entre eles equipamentos de sucção, e 25 retroescavadeiras à disposição das equipes para trabalhar em toda a cidade.

O esquema de plantão do fim de semana será reforçado com equipes de prontidão na capacidade operacional empregada no dia a dia. As máquinas também dispõem de um jato d'água para fazer a limpeza.

Foram mapeados 270 ralos que por diversos motivos, apresentaram dificuldade extra na limpeza. Desde março, os locais foram vistoriados e a desobstrução está sendo intensificada. Além disso, a secretaria atuou nos pontos que apresentaram bolsões d'água nas chuvas mais recentes, efetuando um trabalho de prevenção reforçado.

Comlurb

A Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb) está com as equipes em alerta. Em situações de emergência, a companhia realiza mobilização de efetivo, materiais, veículos e equipamentos necessários ao atendimento até o restabelecimento das condições de normalidade, com garis treinados para desobstruir caixas de ralo e fazer a remoção de árvores e galhos.