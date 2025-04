Região serrana do Rio tem esquema emergencial para chuva extrema

A prefeitura de Petrópolis, na região serrana do Rio, decretou ponto facultativo nesta sexta-feira (4), devido à previsão do tempo para as próximas horas, que indica chuva forte, com raios e ventania. O prefeito Hingo Hammes determinou "a suspensão do funcionamento das unidades escolares municipais e instituiu ponto facultativo nas repartições públicas".

A decisão se baseia em avisos do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e a Defesa Civil, que indicam risco de chuvas intensas, alagamentos e deslizamentos. A prefeitura também recomendou a suspensão das aulas na rede particular de ensino.