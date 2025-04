Vendas do varejo em São Paulo têm alta de 9,9% em janeiro

O faturamento do comércio varejista do estado de São Paulo atingiu, em janeiro, R$ 116,7 bilhões, 9,9% acima do apurado no mesmo mês de 2024.

Essa é a maior cifra do setor para janeiro desde 2008.

Os dados são da Pesquisa Conjuntural do Comércio Varejista (PCCV) , elaborada mensalmente pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP) em parceria com a Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo (Sefaz-SP).