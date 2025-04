Após caso registrado em março, DF volta a considerar sarampo eliminado

Vinte dias depois da confirmação do diagnóstico de sarampo em uma mulher adulta no Distrito Federal e também de uma nova suspeita recente, a secretaria de Saúde local informou, neste sábado (5), que considera a enfermidade eliminada da capital do País.

"A Secretaria de Saúde informa que uma nova suspeita de sarampo foi notificada, mas o caso já foi descartado".

