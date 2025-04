Concurso do Ibama será aplicado neste domingo em todas as capitais

Aparelhos eletrônicos: celulares, tablets, relógios, fones de ouvido, calculadoras;

Materiais de escrita: lápis, lapiseira, borracha, marca-texto;

Acessórios: chapéus, bonés, gorros, óculos escuros, protetor auricular;

Recipientes não transparentes: garrafas de água, embalagens de alimentos;

Armas brancas: facas, tesouras, canivetes.

Provas

As provas objetivas do concurso do Ibama são eliminatórias e classificatórias, valendo 120 pontos, distribuídos em 120 questões entre conhecimentos básicos e específicos, como descrito no edital.

No modelo de provas do Cebraspe, cada questão tem apenas duas opções de resposta: certo (C) ou errado (E).

Se o candidato acertar, marca um ponto e cada erro resulta na perda de um ponto. Caso o candidato marque as duas alternativas ou deixe a questão em branco, a pontuação é nula.

A prova de redação do Ibama deve ter até 30 linhas com tema relacionado aos conhecimentos do cargo de inscrição. A prova discursiva vale até 20 pontos.