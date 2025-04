Entenda quanto é a dívida pública e por que ela existe

29,8% da dívida são devidos a instituições financeiras;

24,1% a fundos de pensão;

22,3% a fundos de investimentos;

9,7% a não residentes (estrangeiros);

3,2% a governo;

3,8% a seguradoras;

7,1% a outros.

Pessoas físicas podem deter títulos do governo, seja por meio direto, como investimento no Tesouro Direto, ou indireto, por meio de fundos de investimento, por exemplo.

Necessidade de dívida

O pesquisador do Ipea Marco Cavalcanti explica que quando o governo se financia via dívida, o faz porque não está conseguindo receitas para financiar as despesas, "que são julgadas necessárias pelo governo e, logo, pela sociedade, que é representada pelo governo e pelos congressistas".

Cavalcanti constata que, às vezes, as pessoas tendem a interpretar dívida como algo negativa, "o que não é o caso". Ele cita o exemplo dos gastos públicos durante a pandemia de covid-19, iniciada em 2020, que deixou pessoas sem emprego e empresas sem faturamento. Naquele período, governos de todo o mundo se endividaram para prestar auxílios e incentivos à sociedade.

No entanto, ele adverte que é preciso ter cuidado com as restrições orçamentárias, para que a dívida não fuja do controle.