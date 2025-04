Futebol: TV Brasil exibe decisão do Campeonato Capixaba neste sábado

A TV Brasil, emissora da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), exibe neste fim de semana a partida que vai definir o vencedor do Campeonato Capixaba de Futebol. Neste sábado (5), o Rio Branco recebe o Porto Vitória no jogo de volta da final. A transmissão começa às 16h15, com o pré-jogo. O local do confronto é o Estádio Kleber Andrade, em Cariacica (ES).

Desde o início do ano, a TV Brasil tem transmitido importantes campeonatos estaduais de futebol, em parceria com as emissoras da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP). Já passaram pela telinha o Baianão (TVE Bahia), o Cearense (TV Ceará) e o Parazão (TV Cultura do Pará). No caso do Campeonato Capixaba, a TVE Espírito Santo é responsável pelas imagens, narração e comentários.

O Porto Vitória se saiu melhor no jogo de ida da final, na última terça-feira (1º). O Verdão venceu o Rio Branco por 1 a 0. Thainler, de pênalti, fez o gol.