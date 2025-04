Receitas com frutas cítricas são destaque do programa Xodó de Cozinha

Neste sábado (5), a TV Brasil exibe mais um episódio inédito do programa de culinário Xodó de Cozinha, apresentado pela chef Regina Tchelly. A convidada desta vez é a atriz e comunicadora socioambiental Laila Zaid. A atração vai ao ar às 13h.

O alimento da vez são as frutas cítricas, como laranja, tangerina e limão. No programa, Regina e Laila vão conversar sobre o meio ambiente, agronegócio e os impactos sociais do aproveitamento total dos alimentos. A apresentadora vai mostrar como aproveitar completamente os alimentos cítricos em diversas receitas, desde o biscoito com tangerina até o sal temperado com cascas de frutas.

O Xodó de Cozinha pode ser acompanhado no YouTube do canal e fica disponível no aplicativo TV Brasil Play.