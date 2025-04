Águas baixam em Ubatuba e moradores já começam a voltar para casa

Segundo os meteorologistas, o sol deve aparecer entre nuvens no decorrer do dia e favorece a gradativa elevação das temperaturas, com máximas que podem chegar aos 22 graus Celsius (°C) e índices de umidade acima dos 60%.

Entre o final da tarde e o início da noite, a nebulosidade volta a aumentar com a chegada da brisa marítima, e ainda há condições para chuva fraca em alguns pontos, principalmente nos bairros mais próximos da Serra do Mar, no extremo sul da Grande São Paulo.

A segunda-feira (07) deve começar com muita nebulosidade e sensação de frio, mas o sol pode aparecer entre nuvens. Os termômetros variam entre mínimas de 15°C e máximas que podem chegar aos 24°C. No final da tarde, a nebulosidade aumenta com a chegada da brisa marítima. Entretanto, não há previsão de chuva.

Na terça-feira (08), o sol deve continuar a elevar as temperaturas no decorrer do dia. A madrugada ainda deve ter sensação de frio, com mínimas em torno dos 14°C. Apesar disso, as máximas podem superar os 28°C durante a tarde. No final do dia, a nebulosidade aumenta, mas a chuva não deve retornar.