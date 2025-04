Após vídeo, Israel muda versão de assassinatos de paramédicos em Gaza

No entanto, um vídeo recuperado do celular de um dos homens mortos e publicado pelo Crescente Vermelho Palestino mostra trabalhadores de emergência em seus uniformes e ambulâncias e caminhões de bombeiros claramente marcados, com as luzes acesas, sendo atacados a tiros pelos soldados israelenses.

O único sobrevivente conhecido do incidente, o paramédico do Crescente Vermelho Palestino Munther Abed, também disse ter visto soldados israelenses abrindo fogo contra veículos de emergência claramente identificados.

Um oficial militar israelense disse no final do sábado que investigadores estão examinando o vídeo e que as conclusões devem ser apresentadas aos comandantes do exército neste domingo.

A mídia israelense informada pelos militares relatou que as tropas haviam identificado pelo menos seis dos 15 mortos como membros de grupos militantes. No entanto, o oficial se recusou a fornecer qualquer evidência ou detalhe de como as identificações foram feitas, dizendo que não queria compartilhar informações confidenciais.

"De acordo com nossas informações, havia terroristas no local, mas a investigação ainda não terminou", disse ele a jornalistas na noite de sábado.

A ONU e a Cruz Vermelha Palestina exigiram uma investigação independente sobre a morte dos paramédicos.