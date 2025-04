Basquete Feminino: TV Brasil exibe AD Santo André X SESI Araraquara

A equipe AD Santo André recebe o SESI Araraquara para mais um confronto pela Liga de Basquete Feminino (LBF Caixa) - principal competição da modalidade no país. A partida acontece neste domingo (6), com transmissão ao vivo da TV Brasil a partir das 10h45, direto do Ginásio Celso Daniel, em Santo André (SP).

A TV Brasil é a emissora oficial do torneio, e é a única a exibir os jogos em sinal aberto. Com a Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP), é possível acompanhar as transmissões em todo país. Saiba como sintonizar em sua cidade.

A emissora também leva ao ar partidas do Campeonato Brasileiro Feminino - Série A1. Estão previstas ainda partidas das Séries A2, A3, Sub-17 e Sub-20.