Boxe: Jucielen Romeu, Yuri Falcão e Luiz Oliveira são ouro no Paraná

A etapa da Copa do Mundo de boxe em Foz do Iguaçu foi a primeira e uma série de quatro eventos do circuito da Federação Internacional de Boxe (World Boxing) este ano. As próximas etapas serão na Índia e no Cazaquistão e contarão pontos para o ranking mundial classificatório para o último desafio de 2025, a World Boing Cup Finals, que reunirá os pugilistas com maior pontuação. Em setembro, ocorrerá Campeonato Mundial, em Liverpool (Inglaterra), principal foco da seleção brasileira de boxe na atual temporada.