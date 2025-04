Chuva diminui, mas risco ainda é muito alto em cidades do RJ

Angra dos Reis

Na região da Costa Verde, ainda há 331 pessoas desalojadas em Angra dos Reis, cuja prefeitura realiza atendimentos em quatro abrigos. Como as condições do tempo melhoraram, os outros 36 pontos de apoio foram desmobilizados.

A situação do município está em acompanhamento pela Defesa Civil Nacional, que registrou acumulados de até 270 mm de chuva. A ferramenta Defesa Civil Alerta, que emite avisos de perigo para todos os celulares nas regiões afetadas, foi acionada 24 vezes. Até a noite de sábado (05), foram registradas seis ocorrências de deslizamentos de terra, seis pontos de alagamento, nove quedas de árvores, além de obstruções de vias.

O município decretou estado de emergência, e donativos são aceitos para as famílias atingidas: alimentos não perecíveis, itens de higiene pessoal e de limpeza, água, roupas e ração para animais de estimação. Pessoas físicas podem fazer as doações na Secretaria de Desenvolvimento Social, no Centro, e empresas podem fazer as entregas nos galpões do Almoxarifado da Prefeitura, que ficam no Centro e no bairro Aeroporto.

Petrópolis

Na Região Serrana, a chuva também diminuiu, e o dia é de limpeza e desobstrução das ruas em Petrópolis. Neste sábado, o acumulado de chuva passou de 300 mm, em 24 horas, o que significa 50% a mais do que o esperado para todo o mês de abril.