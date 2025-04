Conversa com o Autor abre nova temporada com Ruth Rocha na Rádio MEC

A Rádio MEC estreia uma nova temporada do programa Conversa com o Autor neste domingo (6), às 12h30. A edição inédita traz como convidada especial a escritora Ruth Rocha, uma das maiores referências da literatura infantil no Brasil. O bate-papo com a jornalista Katy Navarro pode ser acompanhado tanto pelo dial da emissora quanto em formato de videocast no canal da Rádio MEC no YouTube.

Aos 94 anos, Ruth Rocha continua inovando e recentemente firmou uma parceria com Mauricio de Sousa para um projeto que une sua obra e seus personagens à Turma da Mônica. Autora do clássico Marcelo, Marmelo, Martelo e de mais de 200 títulos traduzidos para 25 idiomas, Ruth já recebeu oito prêmios Jabuti e é uma defensora incansável dos direitos das crianças. Seu primeiro livro, Palavras, Muitas Palavras (1976), marcou a literatura infantil ao apresentar um olhar respeitoso e inteligente para os pequenos leitores.

Notícias relacionadas:

Entre suas obras mais marcantes está Direito das Crianças, que ressalta a importância da Declaração Universal dos Direitos da Criança, mostrando como esses direitos se refletem no cotidiano infantil. Já seu mais recente lançamento, O Grande Livro dos Macacos (2022), é um dos títulos que Ruth destaca como um dos melhores de sua carreira.