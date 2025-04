Escritor Alberto Mussa é entrevistado no Roda de Samba

No novo livro, Mussa faz ficção a partir de coisas que vivenciou garoto e rapaz e do seu conhecimento sobre samba e outros elementos da cultura híbrida carioca, para elucidar um crime ocorrido na Flor da Mina do Andaraí, bloco de carnaval que se tornou escola de samba. O romance ilustra o surgimento dos grupos de extermínio, que antecedem as milícias.

Alberto Mussa também é autor de Samba de enredo: história e arte (2010), escrito com Luiz Antônio Simas, e do ensaio Meu destino é ser onça (2009) - livro que inspirou o enredo do desfile de carnaval de 2024 do Grêmio Recreativo Escola de Samba Acadêmicos do Grande Rio.

O escritor é sobrinho do compositor Didi (Gustavo Baeta Neves), autor dos sambas-enredo antológicos O Amanhã e É hoje ? apresentados no desfile de carnaval do Rio de Janeiro de 1978 e 1982, respectivamente, pela União da Ilha do Governador.

Escritores como Alberto Mussa são figuras constantes no programa Roda de Samba, que já entrevistou Manuel Herzog, Paulo Lins e Nei Lopes - este também compositor e estudioso das culturas africanas.

Serviço

O que: Programa Roda de Samba