Hoje é Dia: Parkinson, Dia do Jornalista e Cora Colina são destaques

Ainda na temática de saúde, o dia 11 de abril marca o Dia Mundial de Conscientização da Doença de Parkinson. A enfermidade atinge pessoas com mais de 60 anos e, entre os sintomas, provoca tremores e dificuldades para se movimentar. Apesar de não ter cura, pode ser controlada com medicamentos e hábitos saudáveis. O Ministério da Saúde estima que cerca de 200 mil idosos tenham o problema no Brasil. A doença se manifesta de forma diferente de pessoa para pessoa, e os sintomas nem sempre são os mesmos, o que dificulta um diagnóstico seguro. Por isso, é comum que os pacientes enfrentem falta de entendimento e suporte de familiares e amigos, preconceito e a necessidade de fazer uma verdadeira peregrinação por vários médicos para entender sua real situação. Essas dificuldades foram tema desta reportagem da Agência Brasil, publicada em 2020. Os sintomas, tratamento e preconceito foram destacados nesta reportagem da Radioagência Nacional, no programa Revista Brasília, da Rádio Nacional, e no Repórter Brasil Tarde, da TV Brasil. Todas as edições são de 2023.

Dia de Conscientização da Doença de Parkinson alerta sobre dignóstico 0:00 / 0:00

Inclusão

Nessa mesma semana também celebramos a diversidade, com o Dia Nacional do Sistema Braille, em 8 de abril. A data foi instituída para chamar a atenção da sociedade sobre a importância de assegurarmos formas de inclusão das pessoas com deficiência visual. E o braile é a única forma de alfabetização de crianças cegas ou com baixa visão. A avaliação dos especialistas e das organizações que trabalham no acesso à educação dessas pessoas é que a acessibilidade melhorou no Brasil, mas ainda é insuficiente, como mostra esta reportagem da Agência Brasil, e esta outra aqui, do Repórter Brasil Tarde, da TV Brasil, ambas de 2023. O tema também foi abordado nesta reportagem de 2022 da Radioagência Nacional.