Ilha Grande, no RJ, recebe título de área de conservação de morcegos

Ilha Grande é uma das áreas com a maior variedade de morcegos do estado do Rio de Janeiro. São 37 espécies reconhecidas, o que representa 19,9% das espécies conhecidas no Brasil; 37,8% das espécies da Mata Atlântica e 46,8% das espécies registradas no estado.

"Os morcegos são animais pouco conhecidos. As pessoas têm muito medo deles e não sabem a importância deles para o meio ambiente. Esse título internacional que a Ilha Grande ganhou agora é importante porque os as pessoas vão conhecer mais os morcegos", diz a pesquisadora do Laboratório de Ecologia de Mamíferos da Uerj Luciana Costa, que atua no local.

"Eles muito importantes para a gente porque têm diversos hábitos alimentares. Eles podem fazer dispersão de semente, polinização de plantas, controle de insetos e poucas pessoas sabem disso", diz Costa. "Se houvesse a extinção dos morcegos, isso seria terrível para o mundo", acrescenta.

Conhecendo os morcegos

Os morcegos são mamíferos que possuem finas membranas conectando os dedos, que formam asas. Além de voar, eles se deslocam e caçam com a ajuda do som. Eles emitem ondas sonoras que, ao atingir obstáculos, retornam e são percebidas pelos animais. Assim, eles traçam as próprias rotas e localizam presas e alimentos.