Projeto ajuda pessoas de baixa renda a preencher IR em Brasília

Os contribuintes de baixa renda de Brasília com dificuldades para preencher a declaração do Imposto de Renda Pessoa Física terão uma ajuda. A cada sexta-feira de manhã, eles poderão preencher o documento com auxílio de contadores e de estudantes de ciências contábeis.

O Projeto Declare Fácil abriu as inscrições na última sexta-feira (4). Os atendimentos ocorrem na Delegacia Regional da Receita Federal em Brasília, na Quadra 6 do Setor de Autarquias Sul, mas precisam ser agendados pela internet.

O serviço é gratuito e oferecido por voluntários do Conselho Regional de Contabilidade do Distrito Federal (DF) e estudantes dos cursos de ciências contábeis, sob orientação e supervisão de professores.