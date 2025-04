Sociedade civil pode se inscrever até o dia 10 em diálogo do Brics

Termina no próximo dia 10 de abril, sábado, o prazo para inscrição no diálogo BRICS e a Economia Global: Desafios e Oportunidades. A iniciativa visa a envolver conselhos, fóruns e outras organizações da sociedade civil dos países membros do BRICS. Programado para acontecer de maneira virtual, no dia 16 de abril, este será o primeiro evento internacional organizado pelo pilar Financeiro do Brics neste ano.

>>> As inscrições podem ser feitas gratuitamente

O evento é organizado pela presidência brasileira do Brics, que comanda o bloco neste ano . Também está na pauta do evento o debate sobre o fortalecimento do comércio e dos investimentos entre os países membros do Brics como impulsionadores do crescimento econômico e estratégia para fortalecer os Mercados Emergentes e Economias em Desenvolvimento (EMDEs, na sigla em inglês) e as prioridades da Trilha de Finanças durante a Presidência Brasileira do Brics.