Capital Mundial do Livro, Rio receberá acervo selecionado pela CPLP

O Rio de Janeiro receberá a Caixa Literária, acervo composto por obras clássicas e contemporâneas selecionadas por Portugal e outros Estados-Membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) - Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. Atualmente, a cidade é a Capital Mundial do Livro, título concedido pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco).

A caixa será aberta no dia 23 de abril no Teatro Carlos Gomes, no centro da capital fluminense, na cerimônia oficial de abertura do Rio Capital Mundial do Livro. Os livros irão circular durante o ano em debates, aulas e seminários.

Ao final das celebrações do Rio, obras brasileiras serão escolhidas e encaminhadas a Rabat, no Marrocos, próxima Capital Mundial do Livro. A proposta é que a ação seja incorporada à programação oficial das Capitais Mundiais do Livro da Unesco, com o Rio assumindo o papel de catalisador e difusor da produção literária em língua portuguesa para o mundo.