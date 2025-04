Dia dos jornalistas: como conteúdos profissionais podem vencer fakes

"É preciso mudar a mentalidade"

A pesquisadora brasileira, que conclui a tese este ano nos Estados Unidos, avalia que foi um "tiro no pé" a ideia de que, com a internet, a informação deveria ser em um formato mais conciso, simples e curto. "A gente abriu espaço para uma alfabetização de conteúdo digital muito superficial. Nós, jornalistas, precisamos mudar essa mentalidade e as práticas jornalísticas de ficar produzindo notinhas mal apuradas e pouco aprofundadas", critica.

Ela não entende que postagens apenas em nome de audiência possam fortalecer o jornalismo profissional. "A base do jornalismo é informação checada. Com boa apuração, informação checada e de qualidade". Para vencer a "batalha", o fundamental, como defende a pesquisadora, é, em primeiro plano, oferecer para as audiências um conteúdo de qualidade proporcionado por uma estrutura que garanta aos profissionais tempo e recurso.

"Mais apuração"

No campo das estratégias, inclusive, a professora Fabiana Moraes, da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), avalia que materiais desinformativos já têm sido combatidos pelo jornalismo profissional com estéticas semelhantes às das fakes, mas com conteúdos responsáveis.

Para ela, pode ser útil buscar semelhanças à estética desses tipos de postagens e incorporar informações socialmente responsáveis. "A estética é a forma, mas [é necessário] preenchê-la com um conteúdo profissional, bem escrito e apurado. Ou seja, jornalismo", diz a docente que teve, na carreira jornalística, a marca de pautas aprofundadas em direitos humanos, que lhe renderam, por exemplo, três prêmios Esso e seis livros.