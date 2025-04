Israel bombardeia tenda com jornalistas ao lado de hospital de Gaza

No Dia dos Jornalistas, comemorado nesta segunda-feira (7), as Forças de Defesa de Israel (FDI) bombardearam, na madrugada, uma tenda com jornalistas em frente ao Hospital Nasser, em Khan Yunis, no sul da Faixa de Gaza.

Um jornalista e um civil morreram no ataque, e outros nove jornalistas estão gravemente feridos, segundo o Sindicato de Jornalistas Palestinos. Vídeos do momento do ataque, com a tenda pegando fogo com os profissionais queimando dentro, vêm sendo divulgados nas redes sociais.