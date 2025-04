MPRJ pede prisão preventiva de policial que atirou em universitário

A Agência Brasil não conseguiu contato com as defesas dos acusados mas está aberta a acrescentar seus posicionamentos na reportagem.

Ferimentos graves

O estudante universitário de 31 anos foi gravemente ferido e hospitalizado durante cerca de um mês. Apesar de ter se recuperado e tido alta, ele perdeu um rim.

De acordo com a Polícia Militar e de depoimentos de amigos e parentes, Igor saía como passageiro de mototáxi do bar onde trabalha, no bairro da Penha, quando começou a ser perseguido pelo carro em que estava o policial militar reformado, que atirou em direção à moto depois que a esposa acusou o condutor de ter roubado o celular dela.