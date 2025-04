Renovação do público reforça o perfil da histórica Cinemateca do MAM

"A gente está reparando também o retorno de muitos frequentadores da Cinemateca que não vinham há um tempo. Então, na verdade, está tendo uma mistura de público. O mais jovem, que está descobrindo [a cinemateca] agora, o público que já estava frequentando e voltou, e um outro público que frequentou no passado e não estava vindo", avalia Quental.

Segundo o coordenador, o público está redescobrindo e tocando uma certa nostalgia, a saudade que tinha do lugar.

"É isso que a gente tem notado do público, e todos estão felizes. Acho que tem uma certa felicidade de vir para este espaço", disse em entrevista à Agência Brasil.

"É bacana este retorno, tem a mistura de várias cabecinhas brancas com a garotada".

Quental explicou que o fechamento da cinemateca, em agosto de 2024, foi causado pela necessidade de adaptações das instalações do MAM para a reunião do G20. Ao fim do encontro, em dezembro, começaram as obras da cinemateca, que ganhou sala de exibição com tela nova, cabine de projeção reformada, troca do cabeamento elétrico e renovação dos sistemas de áudio e iluminação. O espaço também recebeu novos mobiliários e equipamentos para sessões acessíveis.

A obra do auditório Cosme Alves Netto, onde funciona a cinemateca, custou R$ 790 mil, recursos viabilizados pelo Ministério da Cultura e pelos editais Apoio aos Espaços de Audiovisual, da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, em parceria com a produtora Duas Mariola Filmes, e Viva o Cinema de Rua II - Apoio à Reforma ou Reabertura de Salas de Cinema, da RioFilme, da Prefeitura do Rio de Janeiro. Os dois por meio da Lei Paulo Gustavo (LPG).