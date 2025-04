BB vai disponibilizar R$ 120 milhões para projetos culturais do CCBB

De acordo com a presidente do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros, a seleção buscará "os fazedores de boa arte pelo Brasil inteiro e de forma cada vez mais democrática. A ideia é abrir o CCBB para iniciativas que proporcionem experiências significativas ao público", afirmou Tarciana, enfatizando que o foco do programa são produtores, artistas e acessos culturais.

Inscrições

As inscrições para o edital são gratuitas e podem ser feitas no site do BB, tanto por pessoas jurídicas quanto por pessoas físicas. Os projetos podem incluir áreas como exposição, artes cênicas, música, cinema e educação, que possam ser realizados em uma ou mais unidades do CCBB.

Patrocínios | Portal BB

O Programa Banco do Brasil de Patrocínios tem por objetivo selecionar projetos que reforcem o valor da marca e deem a oportunidade de apresentar os produtos, serviços e soluções da instituição para públicos de interesse.

O prazo para envio de propostas será até 26 de maio e a divulgação do resultado, no último trimestre de 2025.