Centrais sindicais argentinas preparam greve geral de 24 horas

Organizam a greve geral a Confederação Geral do Trabalho (CGT), a Central de Trabalhadores da Argentina Autônoma (CTA-A) e Central de Trabalhadores e Trabalhadoras da Argentina (CTA-T). Esta será a terceira paralisação convocada em conjunto pelas três centrais sindicais.

Na manhã de hoje, as entidades sindicais participaram de entrevista coletiva em Buenos Aires.

"Vamos acompanhar massivamente essa mobilização como um prelúdio da greve geral de amanhã, onde vamos expressar a vontade e decisão da classe trabalhadora de pôr freio a essa política governamental que leva a riqueza gerada pelos trabalhadores e trabalhadoras, com golpes liderados pelo próprio presidente Milei, e que hoje tem um novo capítulo nas mãos do FMI, da mesma forma como havia feito [Mauricio] Macri [ex-presidente da Argentina]", disse o secretário-geral da CTA Autônoma, Hugo "Cachorro" Godoy, em declaração publicada no site da entidade.

Nas redes sociais, Milei compartilhou uma declaração do ministro da Desregulação e Transformação do Estado, Federico Adolfo Sturzenegger, sobre a greve. "Uma greve é uma tentativa de extorsão. Ela não nos afeta em absolutamente nada. Seguiremos com nossos objetivos", diz o trecho publicado pelo presidente argentino.

Acordo com o FMI

O Fundo Monetário Internacional (FMI) comunicou que chegou a um acordo com as autoridades argentinas para um novo empréstimo de US$ 20 bilhões, por meio do Mecanismo de Financiamento Ampliado (EFF). O desembolso, porém, depende da aprovação do Conselho Executivo do FMI, que deve se reunir nos próximos dias.