Comércio cresce 0,5% em fevereiro e atinge maior patamar da história

De acordo com o gerente da pesquisa, Cristiano Santos, em fevereiro foi observado a volta do protagonismo para o setor de hiper e supermercados, após um período de 6 meses com variações próximas de zero.

O analista aponta que a desaceleração da inflação da alimentação em domicílio, que passou de 1,06% em janeiro para 0,76% em fevereiro, ajuda a explicar esse protagonismo das vendas nos supermercados.

As quatro atividades que apresentaram recuo nas vendas foram:

Livros, jornais, revistas e papelaria: -7,8%

Equipamentos e material para escritório, informática e comunicação: -3,2%

Tecidos, vestuário e calçados: -0,1%

Combustíveis e lubrificantes: -0,1%

De acordo com o gerente da pesquisa, o destaque negativo do segmento de livros, jornais, revistas e papelarias é explicado por uma "evasão dos produtos físicos dessa atividade, que estão indo para o consumo para serviços como plataformas digitais".

Ele acrescenta que o fechamento de mais lojas físicas, sobretudo livrarias, foi outro fator que explica o resultado.