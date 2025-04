Governo federal anuncia R$ 4,1 milhões para ajuda a Angra dos Reis

O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional anunciou um repasse de R$ 4,12 milhões a Angra dos Reis, no sul fluminense, para "ações de ajuda humanitária", devido às chuvas que atingiram o Rio de Janeiro no fim de semana. No último domingo (6), o governo federal reconheceu a situação de emergência em Angra e em Petrópolis, na região serrana.

Além disso, nessa terça-feira (8), a prefeitura de Angra decretou emergência sanitária no município, por causa do comprometimento das atividades de unidades de saúde que atendem a 40 mil pessoas.

O ministro Waldez Góes, recebeu em Brasília o prefeito de Angra dos Reis, Cláudio Ferreti. A ajuda humanitária do governo federal permitirá a estruturação de ações de restabelecimento e reconstrução de áreas danificadas.