Guerra na Ucrânia tem mais de 48 mil desaparecidos, diz Cruz Vermelha

"Através do nosso trabalho e da nossa possibilidade de conversar com pessoas na Rússia e na Ucrânia, conseguimos fornecer alguma resposta para as famílias. Não é sempre a resposta que eles esperavam, ou seja, o ente querido foi confirmado como prisioneiro de guerra em um dos dois países ou foi tragicamente morto. Então não é sempre o que as famílias esperavam, mas, mesmo assim, é uma conclusão [para a busca]", informou Griffiths.

De acordo com ele, às vezes são necessários anos para saber o que aconteceu com os desaparecidos, mesmo depois do fim de um conflito.

Conflito hoje

O porta-voz do CICV disse que não há sinal de arrefecimento do conflito e que diariamente seus colaboradores recebem informações de bombardeios e sobre mortos. "Estou em Kiev, longe das frentes de batalha, mas sábado [dia 5], eu e meus colegas fomos acordados por volta das 5h da manhã, pelo som de uma série de explosões. Estou aqui desde junho do ano passado e eu não lembro de ter ouvido tantas explosões", afirmou Griffiths.

Ele explica que, mesmo hoje, quatro anos depois da invasão russa a novos territórios ucranianos, o que os funcionários da CICV presenciam é comovente.