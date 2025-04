Vítimas de acidentes com motos aumentam em Araruama

O Centro de Trauma do Hospital Estadual Roberto Chabo, em Araruama, na Região dos Lagos do estado do Rio de Janeiro, em um ano de funcionamento, registra números crescentes. Os acidentes de moto correspondem a 41% dos atendimentos realizados pelo setor, somando 509 casos no período.

A unidade - construída pelo governo do estado - recebeu mais de 1,2 mil pacientes, sendo 925 acidentados. Ela é uma referência regional para casos de traumato-ortopedia.

"A estatística mostra como foi importante a implantação do Centro de Trauma na região. Ele está salvando muitas vidas pela agilidade no atendimento especializado. Parabenizo a equipe do hospital pela dedicação e o belo trabalho que vem sendo desenvolvido. E apelo aos motoristas para que tenham consciência e respeito no trânsito", disse o governador Cláudio Castro.