Entidades propõem plebiscito sobre temas de interesse da população

Apesar desses temas já estarem em discussão no Congresso Nacional, Glória disse que o plebiscito pretende convidar a população a também fazer parte do processo e a refletir sobre as propostas.

"Todos esses temas já estão em tramitação no Congresso. A proposta de isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil e a taxação para quem ganha acima de R$ 50 mil já está entrando em tramitação por iniciativa do próprio governo federal. E temos também a proposta do fim da escala 6x1, que está em tramitação por um projeto da deputada Erika Hilton [PSOL-SP]e que já tem a assinatura de vários outros deputados de vários partidos diferentes", acrescentou a advogada.

"Só que nós achamos que esse Congresso, com maioria de deputados conservadores ligados à direita, à extrema-direita e ao centrão só poderão aprovar tais medidas com pressão popular, com apoio popular. Ou seja, esta é uma das razões pelas quais pretendemos fazer o plebiscito", afirmou a advogada, em entrevista à Agência Brasil.

Segundo Glória Trogo, o plebiscito é uma iniciativa de vários movimentos sociais, entre os quais as frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo, o Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra (MST), o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) e uma série de articulações de movimentos sociais do Brasil.

A advogada disse que a expectativa é que o ato de lançamento do plebiscito reúna representantes de categorias como professores, estudantes, pesquisadores e militantes de movimentos sociais. Depois, a campanha deve ganhar as ruas, ouvindo a população sobre esses temas.