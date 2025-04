Justiça de São Paulo manda fechar casa de repouso em Tremembé

A Justiça de São Paulo acatou uma ação civil pública apresentada pelo Ministério Público estadual e interrompeu as atividades da Casa de Repouso Bem Viver, na cidade de Tremembé. A ação aponta uma série de irregularidades na casa de repouso, que registrou seis óbitos no último ano.

Com informações da Vigilância Sanitária e do Conselho Municipal do Idoso, mais os relatórios técnicos do próprio Ministério Público, a promotora de Justiça Daniela Michele Santos Neves resumiu a situação.