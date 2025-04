Masp abre programação do vão livre com instalação de Iván Argote

Quando uma única pessoa se move por essa gangorra, o equilíbrio se mantém quase inalterado; no entanto a ação coletiva pode redefinir completamente a inclinação da plataforma, que pende para um lado ou para o outro. A situação mais complexa ocorre quando os participantes distribuem seu peso de maneira equilibrada, alcançando um estado de estabilidade. A curadoria é de Adriano Pedrosa, com assistência de Matheus de Andrade.

"É um momento histórico do museu. O projeto de Lina [Bo Bardi] prevê como uma de suas características centrais a confluência entre o espaço museológico e o vão livre. O trabalho de Argote dialoga com o pensamento de Lina e sugere uma metáfora para a relação entre indivíduo e sociedade, evidenciando o poder da colaboração para provocar mudanças. Ao aliar ludicidade e reflexão, o artista convida o público a repensar suas interações no espaço urbano e na vida em comunidade. Uma obra muito adequada para essa nova fase do Masp", disse Matheus de Andrade, em nota.

Outras exposições

No final do mês passado, o Masp inaugurou seu novo prédio, que recebeu o nome de Pietro Maria Bardi, um dos fundadores do museu. O novo espaço foi aberto ao público com cinco exposições e fica ao lado do antigo edifício, que agora é chamado de Lina Bo Bardi, em homenagem à arquiteta que o projetou.

A partir de hoje, o edifício Lina Bo Bardi também passará a ter novas exposições que refletem sobre o tema que será trabalhado neste ano pelo museu: Histórias da Ecologia. A primeira delas é Hulda Guzmán: frutas milagrosas, primeira mostra individual da artista dominicana em um museu. A exposição apresenta 17 pinturas que apresentam a natureza como um território protagonista no qual todos os elementos se apresentam em relações de interdependência.

A segunda exposição apresenta 34 arpilleras - uma técnica de bordado originária do Chile -, que foram produzidas por integrantes do Coletivo Nacional de Mulheres do Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB). As obras expressam vivências e lutas dessas mulheres diante dos impactos sociais e ambientais causados pela construção de barragens.