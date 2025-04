Traficantes sequestram sete ônibus e usam como barricadas no Rio

Traficantes sequestraram pelo menos sete ônibus em dois pontos diferentes do Rio de Janeiro nesta quinta-feira (10). Os veículos foram atravessados em vias da cidade e usados como barricadas, como resposta às operações da Polícia Militar no Complexo do Chapadão, altura do bairro da Pavuna, e no Complexo da Maré, ambos na zona norte da capital fluminense.

Segundo a PM, os confrontos no Chapadão terminaram com dois suspeitos feridos e encaminhados para Hospital Estadual Carlos Chagas. Um terceiro suspeito foi preso e dois fuzis foram apreendidos. A ocorrência está sob responsabilidade da 39ª Delegacia de Polícia (Pavuna), e o policiamento está reforçado na região. A PM não deu informações sobre a situação no Complexo da Maré.

A Rio Ônibus, sindicato que representa as empresas de ônibus do município do Rio de Janeiro, informou que seis veículos foram sequestrados e usados para barricadas na Avenida Chrisóstomo Pimentel de Oliveira e Rua Alcobaça, na Pavuna e em Anchieta. O sequestro do sétimo ônibus ocorreu na Linha Amarela, via expressa que liga a zona norte e a zona oeste.