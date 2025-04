Fim de semana tem futebol feminino na TV Brasil

A TV Brasil preparou uma programação especial para o fim de semana com dois grandes jogos do Brasileirão Feminino - Série A1. No sábado (12), às 16h45, vai ao ar o duelo entre Fluminense e Internacional. Mais tarde, às 20h45, é a vez de Ferroviária X São Paulo. Ambas as partidas são válidas pela quarta rodada da competição.

Após o encerramento da terceira rodada, na segunda-feira (31), São Paulo, Corinthians, Ferroviária e Cruzeiro ocupam as primeiras colocações da tabela. Na parte de baixo, Juventude, Internacional, Sport e Instituto 3B tentam se recuperar no campeonato, que conta com 15 rodadas nesta fase inicial.

As atrações dapodem ser acompanhadas de todo o país, por meio das emissoras parceiras da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP).