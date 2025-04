Rádio MEC terá nova temporada do programa Blim-Blem-Blom

O programa infantil Blim-Blem-Blom ganha nova temporada na Rádio MEC a partir do dia 19 de abril. Um especial de retrospectiva e lançamento da nova leva de episódios vai ao ar ao vivo no próximo sábado (12), ao meio-dia, pelo dial da MEC e pelo YouTube da emissora.

Realizada no Museu do Rádio da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) no Rio de Janeiro, a edição especial contará com a participação de Tim Rescala, criador e produtor da radionovela. O especial também terá a presença de atores, intérpretes e outros profissionais que fizeram e fazem parte da história do programa, entre eles o músico e comediante Her Agapito; o dublador Mário Jorge; professores, alunos e ex-alunos do Projeto Bem-me-Quer Paquetá, como Victor Hugo Rêgo, Bruno Jardim, Betina Fonseca e Maria Vitória; além do cellista Hugo Pilger, um dos entrevistados da nova temporada.

Idealizada para apresentar a música clássica, seus compositores e elementos ao público infantil, a atração radiofônica já passou por diversas temporadas, com diferentes formatos, mas sempre com a atuação de crianças na equipe. Em "O Gênio da Música", temporada de 2025, o programa traz em seu elenco fixo o ator Lionel Fischer, no papel de Scandor - Gênio da Música, e a estreante Maria Vitória, aluna do projeto Bem-me-Quer Paquetá, que será a narradora.