Show de Lady Gaga movimentará R$ 600 milhões no Rio, estima prefeitura

Atividades relacionadas ao turismo, eventos e entretenimento, transporte municipal, setor aeroportuário e rodoviário e atividades artísticas tiveram um incremento na arrecadação de R$ 7,3 milhões, na comparação entre maio de 2024 (R$ 59,8 milhões) e maio de 2023 (R$ 52,5 milhões).

Nas contas da prefeitura, o Rio ganha também com exposição ne mídia internacional, como se fosse uma publicidade gratuita da imagem da cidade. Os organizadores do evento afirmam que somente com o anúncio do show, a estimativa de publicidade gratuita na mídia global foi de US$ 48 milhões (equivalente a cerca de R$ 280 milhões), valor que deve superar a R$ 1 bilhão com o show, acreditam. No espetáculo da Madonna, o valor calculado foi de R$ 1,4 bilhão.

Para o presidente da Riotur, Bernardo Fellows, a atração reforça a capacidade do Rio de receber grandes eventos.

"É mais uma possibilidade de mostrar internacionalmente a potencialidades turísticas que o Rio tem para oferecer", diz.

Hotéis

De acordo com prévia divulgada no último dia 4 pelo HotéisRIO, o sindicato de donos de meios de hospedagem da capital carioca, a ocupação hoteleira da cidade para o período que abrande o feriado do Trabalhador e o show está em 61,51%, marca comemorada pela entidade. A próxima prévia será divulgada no dia 17.