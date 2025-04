Após atendimento em Natal, Bolsonaro será transferido para Brasília

"Por?? decisão?? pessoal?? do?? senhor?? ex-Presidente,?? em?? conjunto?? com?? sua? família,?? e?? visando?? dar?? continuidade?? ao?? tratamento?? com?? o?? suporte?? e?? proximidade? de?? seus?? entes?? queridos,?? está?? programada?? para?? o?? decorrer?? do?? dia?? de?? hoje?? sua? transferência para a cidade de Brasília/DF", diz o boletim assinado pelo diretor técnico do hospital, Luiz Roberto Leite Fonseca.