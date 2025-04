Documentário sobre punks do ABC estreia neste sábado em Santo André

O Cine Teatro Carlos Gomes, em Santo André, no ABC Paulista, exibe neste sábado (12), às 19h, o documentário Punks do ABC. A pré-estreia tem entrada gratuita. Com uma hora e meia de duração, o filme traz histórias pouco conhecidas do movimento punk e da cena underground do subúrbio operário do ABC, além de um arquivo histórico inédito, com cartazes, fanzines, fotos, fitas cassete e gravações em videotape.

A obra revisita os últimos 150 anos da história política e social do ABC Paulista, com a chegada dos imigrantes anarquistas espanhóis, portugueses, italianos e alemães à região no final do século 19, o surgimento dos primeiros sindicatos e o assassinato de Constantino Castellani, considerado o primeiro punk do ABC.

Segundo o diretor, pesquisador, jornalista e escritor Jairo Costa, o longa também aborda a resistência à ditadura militar, o surgimento do movimento punk em 1977, passando pelas grandes greves metalúrgicas de 1979 e 1980. Com produção de Izabel Bueno, da Estranhos Atratores Filmes, o documentário mostra ainda os conflitos entre punks do ABC e punks paulistanos na década de 1980, o enfrentamento aos grupos neonazistas na região, a realização da Ópera Punk em 1998, as jornadas de junho de 2013 até os dias atuais.